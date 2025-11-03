西武の今井達也投手が3日、埼玉県所沢市の球団施設で自主トレを行い、キャッチボールなどで汗を流した。希望しているポスティング制度を利用しての米メジャー移籍については「まだ何も（球団側から）連絡はきていない。だめならだめで、ちゃんと理由があると思うので。（前回の協議では）ポスティングがOKか否かをよく（球団内で）話し合いするとしか聞いていない。その返事を待つしかない」と現状を明かした。先日閉幕したワ