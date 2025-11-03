¤ªÃÂÀ¸Æü¥Ç¥£¥Ê¡¼¤Ç¹¬¤»¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ÊÉ½¾ð¤ò¡Ä2001Ç¯ÊüÁ÷¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¤Ç¹¥±é¤ò¸«¤»¤¿¡¢47ºÐ½÷Í¥¤Î?ÃÂÀ¸Æü¥·¥ç¥Ã¥È?¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¤¬¤ªÃÂÀ¸Æü¥Ç¥£¥Ê¡¼¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢¥Ï¥Ã¥Ô¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¤ò¹ç¾§¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢¤â¤¦ËÜÅö¤Ë¡¢´¶¼Õ¤È¹¬¤»¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î1Æü¤Ç¤·¤¿¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢¤í¤¦¤½¤¯¤Î¤Ä¤¤¤¿¥Ç¥¶¡¼¥È¤ò»ý¤Á¡¢¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¤Î¤Ï¾®À¾¿¿ÆàÈþ(¼¯»ùÅç¸©½Ð¿È)¡£10·î27Æü¤ËÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¡Ö¤Ò