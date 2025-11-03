船橋競馬場で3日、JBCスプリントが行われ、ここがダート初挑戦だったママコチャ（牝6＝池江、父クロフネ）は1番人気で2着に終わった。14頭立ての13番枠からスピード感十分に立ち回ったが、粘るファーンヒルを捉え切ることはできず。それでも23年スプリンターズS優勝の地力は十分に示した。レース後、池江泰寿師（56）は「初ダートだったのですが、ダートの走り自体は大丈夫でした。（今後は）芝かダートかは全く分からない。