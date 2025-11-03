「運転前に生ビール」「高速の路肩を走行」「バス専用レーンを爆走」…。外国の外交官による、日本の市民に危険を及ぼしかねない “やりたい放題”の実態。中でも目立つのは、外交官ナンバー車による路上駐車違反だ。一部は、ウィーン条約に基づく外交特権を悪用し、駐車違反金を踏み倒している。日本政府は対抗策を打ち出したものの、それらが“無視”されるケースが相次いでいることが分かった。フジテレビが独自入手した240枚の