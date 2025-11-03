3日午前、佐賀県の国道でトレーラーが立ち往生し、約5時間にわたり道をふさぎました。3日午前7時ごろ、佐賀・基山町の国道3号線で「トレーラーの連結が外れてしまった」と、運転手の男性から110番通報がありました。現場は片側2車線の見通しの良い直線道路で、大型トレーラーは2車線ともふさいで立ち往生し、約5時間後に車両がけん引されたということです。けが人はいませんでした。警察によりますと、運転手は「コンビニエンスス