飯塚オートのＳＧ「第５７回日本選手権オートレース」は３日、最終日を開催した。１０Ｒに出走した森且行（５１＝川口）は、岩見貴史、金子大輔のカマシを受け３番手で２コーナーを立ち上がった。だが、３コーナーで長田稚也と若井友和に挟まれ、車を引いて後退。その後は逆襲できず追走がいっぱい、７着に終わった。「滑りはなかったけど（グリップを）開けても進まない。エンジンが変な感じ。スタートも切れてない」と厳しい表