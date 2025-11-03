女優の由美かおるが３日、都内で行われた「台場一丁目商店街昭和１００年祭」（３０日まで開催）に登場した。今年が昭和１００年にあたることから、東京・台場の商業施設「デックス東京ビーチ」で行われている同イベント。昭和の手品披露やベーゴマ大会などが行われる中、昭和歌謡ショーに登場した由美は、ＴＢＳ系時代劇「水戸黄門」の主題歌「あゝ人生に涙あり」など３曲を歌唱し、会場を沸かせた。来年でデビュー６０周