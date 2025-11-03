秋冬の人気食材、れんこん。薄くスライスすれば、シャキシャキと繊細な食感に。しらすとオリーブオイルをからめると、うまみがじんわり広がり、いつもの副菜がちょっと特別な一品に変身します。『れんこんのしらすあえ』のレシピ材料（2人分）れんこん……200g 〈しらすオイル〉かま揚げしらす……30g オリーブオイル……大さじ1 レモン汁……大さじ1 塩……少々 粗びき黒こしょう……少々 酢……小さじ1作り方れんこん