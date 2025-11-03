日本時間１６時３０分にスイス消費者物価指数（CPI）（10月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 消費者物価指数（CPI）（10月）16:30 予想0.0%前回-0.2%（前月比) 予想0.4%前回0.2%（前年比)