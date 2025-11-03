ナーゲル独連銀総裁 先週の会合では、金利変更の理由は全くなかった ９月の前回予測以降、データに変化はない １２月には新たな予測が発表され、その新データに基づいて判断する 不確実性を踏まえ、あらゆる選択肢を視野に入れている