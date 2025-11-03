元衆議院議員の宮崎謙介氏が１日にＸに投稿した石破茂前総理に関する文書がコメント欄１４００件を超える炎上となり、２日にブログで真意を説明した。宮崎氏は１日のＸで、人生初の鳥取県に行ったときの印象を投稿。「石破茂氏のお膝元。鳥取の皆様には申し訳ないが、鳥取駅前の活気のなさ、インフラ整備がなされてないことから、政治家の力がないことを実感してきたところ。総理を経験されて、さすがに目が覚めたのではないか