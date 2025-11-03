3日（月）にセリエA女子の第7節が行われ、女子日本代表キャプテンでアウトサイドヒッターの石川真佑が所属するノヴァーラはホームでスカンディッチと対戦した。 ここまで5勝1敗で3位につけていたノヴァーラが、2位のスカンディッチと戦うことになったこの一戦。石川はスタメン出場となった。 第1セット、序盤は点差のつかない試合展開となったが、中盤にかけてノヴァーラが前に出た。16-11