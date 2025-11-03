Borisが2026年1月より、アジアツアー＜Boris PINK 20th Anniversary Asia Tour 2026 “Do You Remember Pink Days?”＞を開催することが発表となった。リリース20周年を迎えた『PINK』は、Boris世界進出の礎となったアルバムだ。これを記念して10月29日に『PINK -20th Anniversary Japanese Edition-』をリリースした彼らは、10月末からオリジナルリリース当時の3ピース編成で北米・カナダツアー、初のラテンアメリカツアーを開幕