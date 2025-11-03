「乃木坂46」の林瑠奈（22）が3日に自身のブログを更新し、大親友メンバー2人が年内をもって卒業する件について言及した。同グループの矢久保美緒が10月21日、松尾美佑が同23日に自身のブログを更新。ともに12月31日をもって卒業することを発表した。矢久保は「卒業後も発信活動を続けていく予定です」としたが、松尾は「卒業後は芸能活動も引退します」としている。大の仲良しで知られる3人だが、林は今月3日のブログで「や