1位でゴールするロジスティードのアンカー・平林清澄＝熊谷スポーツ文化公園陸上競技場東日本実業団対抗駅伝は3日、埼玉県の熊谷スポーツ文化公園陸上競技場および公園内特設周回コースの7区間、74.6キロで行われ、ロジスティードが3時間31分24秒で初優勝した。3区の四釜峻佑が区間賞の快走でトップを奪い、後続もリードを広げて逃げ切った。前回覇者のGMOインターネットグループが36秒差の2位で続き、SUBARUが3位。サンベルク