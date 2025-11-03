Ｊ２リーグが最終盤に差し掛かり、首位の水戸（勝ち点６７）は今節にも昇格を決める可能性が出てきた。＊＊＊９日に行われる第３６節終了時点で水戸が自動昇格を決めるには「（自動昇格圏外の）３位に勝ち点７差以上つける」ことが条件となる。現時点で、今節終了時に３位の可能性があるのは２位長崎（６３）、３位千葉（６２）、４位大宮（６０）の３クラブ。この中から３位に入ったクラブに勝ち点７差をつければ、