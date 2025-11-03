アジア・チャンピオンズリーグエリート（ＡＣＬＥ）第４節・町田―メルボルンＣ（オーストラリア）に向けた前日会見が３日、試合会場の町田ＧＩＯＮスタジアムで行われ、メルボルンＣはＭＦ金森健志が出席した。今年８月まで福岡でプレーしていた金森は「日本でやれること、日本でも強い、力を発揮している町田と対戦できることをすごく楽しみにしています」と、翌日に迫った一戦を心待ちにした。金森は福岡、鹿島、鳥栖でＪ１