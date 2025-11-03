◆プロボクシング▽東日本新人王トーナメント・スーパーフライ級（５２・１キロ以下）決勝５回戦〇布袋聖侑（判定）矢野貴丸●（３日、東京・後楽園ホール）スーパーフライ級決勝で、布袋聖侑（２１）＝大橋＝が矢野貴丸（２６）＝角海老宝石＝を３―０（４９―４６×２、４８―４７）の判定で下し、２度目の新人王挑戦で東日本新人王に輝いた。布袋はプレスをかけて左右フックの強打で攻勢。声を上げながら連打の手を緩め