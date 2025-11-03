高市政権支持率が薫風に乗った。政権発足1週間でトランプ米大統領と「日米黄金時代」を叫び支持率が高止まりしている。これに対し政権与党である自民党の支持率は低い水準にとどまり、「高市効果」が自民党支持率まで大幅に引き上げられるかは未知数だ。JNNが1〜2日に調査した結果によると、高市政権の支持率は82％を記録した。JNNが世論調査を始めてから、2001年の小泉政権が記録した88％に次いで2番目に高い支持率だ。前政権であ