21世紀最初のワールドシリーズ（WS）2連覇を達成し、新たな全盛期を迎えたメジャーリーグ（MLB）名門ロサンゼルス・ドジャースが来季も最も有力な優勝候補と見なされている。スポーツ専門メディアESPNが運営するスポーツベッティングサイトESPN BETは3日、2026年のワールドシリーズ優勝配当率を公開し、「LAドジャースが＋375で、MLB30球団のうち最も低い数値だった」と発表した。＋375は、100ドルを賭けて当たれば元金に375ドルが