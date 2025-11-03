キンモクセイ提供：岡山後楽園 岡山市の岡山後楽園で、キンモクセイの花が咲き、園内に良い香りを漂わせています。 キンモクセイは秋になると、だいだい色の花を咲かせます。春のジンチョウゲ、夏のクチナシとならんで日本の三大芳香木(庭木)に数えられ、近くを通るだけで甘い香りを感じることができます。中国原産で、江戸時代に日本に持ち込まれたとも言われています。 岡山後楽園には、現在、キンモクセイと同科同