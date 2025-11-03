「スーパースターフェスタ2025」（川口オート）の初日（12月27日）に行う「スーパースターガールズ王座決定戦」の出場8選手が決まった。佐藤摩弥はスーパースター王座決定戦トライアル戦に出場予定。新井日和（22＝伊勢崎）岡谷美由紀（41＝浜松）西翔子（31＝浜松）松尾彩（37＝山陽）稲原瑞穂（29＝飯塚）本田仁恵（26＝川口）小椋華恋（27＝川口）高橋絵莉子（29＝伊勢崎）＜以下補欠＞信沢綾乃（27＝川口）三宅真央（28＝山