大相撲の時津風一門は3日、福岡・志免町の時津風部屋で連合稽古を行った。常連だった横綱・豊昇龍（26＝立浪部屋）ら一門外からの参加はなし。役力士が不在と寂しいメンバーとはなったが、元大関の霧島（29＝音羽山部屋）が最多の21番取って順調な仕上がりをアピールした。最近はケガで順調さを欠くことが多く、秋場所も手首のケガで6勝止まり。九州場所は5場所ぶりに平幕に転落となったが、「手首の状態も良い」ときっぱり。