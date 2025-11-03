◇京六大学野球秋季フレッシュトーナメント第1日Bブロック明大7―1立大（2025年11月3日神宮）明大の3番手で登板した大泉塁翔（るいが、1年＝愛工大名電）が2回を無失点に抑え、神宮初登板で“1勝”を手にした。左腕から変化球を巧みに使い安定した投球。高校3年時にはイチロー氏の指導を受け「数字にこだわりすぎず、経験からくる感覚を大事にしなさい」とアドバイスを受けたという。左ヒジの故障で秋から本格的に投げ