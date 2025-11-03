結成１５年以内の漫才師の日本一を決める「Ｍ―１グランプリ２０２５」で、２回戦を突破していた福岡県太宰府市の楠田大蔵市長は３日、東京都内で４日に行われる３回戦への出場を辞退した。市職員が自転車で飲酒運転をしたと申し出たため、対応を優先するという。楠田市長は、タレントの高田課長さんとコンビ「市長課長」を組み、Ｍ―１に出場。太宰府の地元ネタに、学歴を偽ったと指摘されている静岡県伊東市の前市長や、既婚