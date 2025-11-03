ビジネスシーンで好印象を与えるにはどうすればいいか。政治・教育ジャーナリストの清水克彦さんは「名刺交換をする際、『よろしくお願いします』だけでは相手の印象に残らない。一流の人は、時間を割いて会ってくれたことへの感謝をストレートに伝える」という――。※本稿は、清水克彦『その言語化は一流、二流、それとも三流？頭のいい“この一言”』（青春文庫）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／mapo※写真は