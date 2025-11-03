アイドルグループ「日向坂46」の山下葉留花（22）が2日、テレビ東京「有吉ぃぃeeeee!そうだ!今からお前んチでゲームしない?」（日曜後10・00）に出演。アイドルになる前はOLだったと明かした。山下は「実は私はダメOLでした」と告白。高校卒業後、4カ月ほどOLとして働いていたという。「電話対応がへたくそすぎ」だったといい、「待ち合わせをするってなって、会社の相手の方と。でも自分で言ったのにその場所が分からなくて