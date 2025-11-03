お笑いコンビ「クワバタオハラ」のくわばたりえ（49）の公式YouTubeチャンネルが3日までに更新され、お笑い芸人の青木さやか（52）がゲストとして登場した。2003年、決め台詞「どこ見てんのよ!!!!」で大ブレーク。人気芸人としての地位を確立し、今ではドラマにも出演しマルチに活躍している。人気絶頂の頃は「忙しすぎて余裕がなさ過ぎた…」と回顧。決して順風満帆な道のりではなかった。周囲の反応をうかがう性格上、当時