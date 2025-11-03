１１月３日は文化の日・祝日です。みなさんどんな３連休をお過ごしでしょうか。札幌では早くも巨大クリスマスツリーの点灯式が行われるなど、季節が少し進んだような連休となっているようです。 ３連休の初日となった１日、巨大なクリスマスツリーが煌びやかな光を放ちました。２０２５年はおよそ５万個のＬＥＤライトと１５００個ほどのオーナメントが飾られ、訪れた人は幻想的な雰囲気を楽しみました。冬が