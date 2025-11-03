2020年、ユダヤ人国家のイスラエルはイスラム教を国教とするUAE、バーレーンと国交を正常化した。東京大学公共政策大学院の鈴木一人教授は「同じイスラム国家でもアラブ諸国は一枚岩ではない。正しい中東情勢を読み解くには中東各国が持つ『ニュアンス』が重要になる」という――。（第3回）※本稿は、鈴木一人『地経学とは何か』（新潮選書）の一部を再編集したものです。2020年9月15日、イスラエル、アラブ首長国連邦、バーレー