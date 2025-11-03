人生の深い喜びを得るにはどうすればいいか。福厳寺住職の大愚元勝さんは「仏教では深い喜びが得られるものとして、『自分自身の内側を深く掘り下げて探求していく』ということが一番の喜びである、としている。自分自身を探求するには、群れから離れて、一人きりにならないとできない」という――。※本稿は、大愚元勝『仕事も人間関係もうまくいく離れる力』（三笠書房）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／urbazon