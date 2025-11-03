11月3日、船橋競馬場で行われたJBCスプリント（Jpn1・3歳上・ダ1000m）は、笹川翼騎乗の5番人気、ファーンヒル（牡6・大井・荒山勝徳）が快勝した。1馬身差の2着に1番人気のママコチャ（牝6・栗東・池江泰寿）、3着に3番人気のサンライズアムール（牡6・栗東・小林真也）が入った。勝ちタイムは0:58.8（稍重）。2番人気で池添謙一騎乗、ドンフランキー（牡6・栗東・斉藤崇史）は、10着敗退。【動画】大井ファーンヒルがJRA勢撃