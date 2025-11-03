【モデルプレス＝2025/11/03】俳優の寺田心が、11月2日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」（毎週日曜よる10時〜）に出演。芸能界入りするきっかけとなった人物を明かした。【写真】寺田心、芸能界入りのきっかけとなった“人気子役”◆寺田心、芦田愛菜に憧れ芸能界入りスタジオトークで芸能界入りの理由について聞かれた寺田は「事務所の芦田愛菜先輩に憧れて、母が入れてくれたみたいで」と女優の芦田愛菜がきっかけだった