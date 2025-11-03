今回、Ray WEB編集部は彼氏に相談してくる女子について読者に話を聞いて漫画にしてみました。主人公は付きあって2年経つ彼と同棲しています。ある日を境に、彼が誰かと頻繁に電話をするように。その電話の相手とはいったい……？電話の相手はなんと後輩の市原さんでした。どうやら和馬は鈍感らしく、市原さんと電話することを悪いと思っていない様子です。果たして市原さんは和馬のことを狙っているのでしょうか……？原案：Ray WE