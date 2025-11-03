1923年に創業し、モロッコの伝統と現代的な洗練が調和した象徴的なホテルとして、現地の文化とおもてなしを世界に発信してきたモロッコ・マラケシュのラグジュアリーホテル「ラ・マムーニア（La Mamounia）」が、このたび「Condé Nast Traveller Readers Choice Awards 2025」において、”アフリカ最高のホテル” に選出された。【画像】モロッコで2件のみの3ミシュランキーを獲得した「ラ・マムーニア」（写真4点）今回受賞