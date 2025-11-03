1923年の製法を再現したうどんと今年流通が始まった小麦を使ったうどん（左） 昔と今、2つのうどんを食べ比べるユニークなイベントが香川県坂出市の製粉会社で行われました。 坂出市の製粉会社「吉原食糧」で行われた「さぬきうどんタイムカプセル」。昔と今のうどんを食べ比べることで、讃岐うどんの文化を支えてきた小麦の歴史とうどん職人のこだわりを感じてほしいと、2007年から行っています。 食べ比べ