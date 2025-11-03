あなたは読めますか？突然ですが、「凡例」という漢字読めますか？地図や専門書などで見かける言葉ですが、意外と読めない方も多いのではないでしょうか？気になる正解は……「はんれい」でした！「凡例」という漢字は、「書物や著作物などで、その全体を通じて適用されるきまりや注釈のこと」を意味します。特に地図や図鑑、学術書などで、記号や略語、用語の使い方などを説明する際に使われます。「凡」は「すべて」「おおよそ」