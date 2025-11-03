秋の星空観察会提供：ZENキューブ 29日、香川県善通寺市の学び・交流の場「ZENキューブ」で「秋の星空観察会」が開かれます。 四国初の星のソムリエとして活動し、JAXA宇宙教育リーダーなども行っている松野俊博さんが講師として参加します。 松野さんの解説を聞きながら秋の澄んだ空気の夜空に映る月や土星を観察できるということです。 ZENキューブは「星空を見て宇宙への好奇心を