ブラジルにある大学の法学部に通うアナ・パウラ・ヴェローゾ・フェルナンデス（36）。ブロンドに大きな青い瞳の"女子大生シリアルキラー"による事件は、ブラジル全土を恐怖に陥れた。【写真】ブロンドに大きな青い瞳の“女子大生シリアルキラー”警察によれば、彼女はわずか5か月間に少なくとも4人を毒殺。しかも犯行の過程で、双子の姉妹ロベルタと、友人の協力を得ていたという。捜査によって明らかになったのは、彼女たちが