ウソと誤解に満ちた「通説」を正す、作家の井沢元彦氏による週刊ポスト連載『逆説の日本史』。今回は近現代編第十六話「大日本帝国の理想と苦悩」、「大正デモクラシーの確立と展開その5」をお届けする（第1470回）。＊＊＊歴史事典の「李承晩ライン」の項目は、なぜきわめて悪質なのか？それは、これらの項目を執筆した左翼歴史学者が、説明のなかでもっとも肝心なこと、つまり二つの事件を書き落としていることだ