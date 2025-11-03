11月に入っての3連休初日、高知市と安芸市ではプロ野球の秋季キャンプがスタートし、県内外から多くのファンが駆け付けました。高知で初めてのキャンプを行うプロ野球・中日ドラゴンズ。11月1日、春野球場で歓迎セレモニーが行われました。■中日ドラゴンズ井上一樹監督「土佐湾から吹く風に吹かれながら、そして1回り2回り大きくなって名古屋に帰りたいと思います」今シーズン4位に終わったドラゴンズ。監督就