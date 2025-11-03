「第25回JBCスプリント」（Jpn1、1000メートル、14頭立て）が3日、船橋競馬10Rで行われ、5番人気のファーンヒル（牡6＝大井・荒山、父キンシャサノキセキ）が好スタートからエンテレケイアとの先行争いを制すると、そのまま押し切って1着。大井開催だった2023年のイグナイター（兵庫）以来となる地方所属馬5勝目となり、鞍上の笹川翼（31）は23年イグナイター以来のJBCスプリント2勝目。2着にダート初勝戦だった1番人気のママコ