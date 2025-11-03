◇RIZIN LANDMARK 12 in KOBE（2025年11月3日GLION ARENA KOBE）格闘技イベント「RIZIN」は3日、「RIZIN LANDMARK 12 in KOBE」(GLION ARENA KOBE)を開催。第9試合で“IQレスラー”桜庭和志の長男である桜庭大世（サクラバファミリア）が、“アマチュアボクシング6冠”宇佐美正パトリック(ハイブリッドアカデミー)に3R膝十字固めで勝利。鮮やかな一本勝ちで再起戦を白星で飾った。桜庭ジュニアが再起戦で鮮やかな勝利を飾