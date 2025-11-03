「競輪記者コラム仕事賭け事独り言」ガールズケイリン１期生の渡辺ゆかり（４４）＝山梨・１０２期・Ｌ１＝が、がけっぷちに追い込まれている。競輪界は半年に１回、成績下位の選手が強制引退（登録審査制度）があり、ガールズケイリンも半年に１回、成績下位の選手３人がクビになる。渡辺はここ数年、成績不振が続いている。今年も決勝進出は２月前橋の一度だけ。このままだと今期限りで選手生活が終わってしまう。