¢¡¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡¦Á´¹ñ¹â¹»Áª¼ê¸¢¡Ê¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥«¥Ã¥×¡ËÊ¡²¬¸©Âç²ñ½÷»Ò¡Ê3Æü¡¦¥¢¥¯¥·¥ª¥óÊ¡²¬¡Ë¾å°Ì4¹»¤Ë¤è¤ë·è¾¡¥ê¡¼¥°ºÇ½ªÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ºòÇ¯¤Î¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥«¥Ã¥×¤Èº£²Æ¤ÎÁ´¹ñÁíÂÎ¤Ç4¶¯¤ÎÀº²Ú½÷»Ò¤¬Åì³¤ÂçÊ¡²¬¤ò70¡½41¤ÇÇË¤Ã¤¿¡£Î¾¹»¤ÈÊ¡²¬Âç¼ãÍÕ¤¬2¾¡1ÇÔ¤ÇÊÂ¤Ó¡¢µ¬Äê¤Ë¤è¤ê3¥Á¡¼¥à´Ö¤ÎÆÀ¼ºÅÀº¹¤Ç1°ÌÀº²Ú½÷»Ò¡Ê¡Ü26¡Ë¡¢2°ÌÅì³¤ÂçÊ¡²¬¡Ê¡½11¡Ë¡¢3°ÌÊ¡²¬Âç¼ãÍÕ¡Ê¡½15¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£º£Ç¯¤Î¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥«¥Ã¥×¤ÏÊ¡²¬¸©¤ËÃË½÷2¥Á¡¼¥à¤º