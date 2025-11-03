＜JLPGA最終プロテスト 事前情報◇3日◇JFE瀬戸内海ゴルフ倶楽部（岡山県）◇6464ヤード・パー72＞29日から、日本女子プロゴルフ協会（JLPGA）の最終プロテストが岡山県・JFE瀬戸内海ゴルフ倶楽部で行われる。夏に始まった1次予選会出場者から数えると“合格率3％”とも言われる狭き門。最終予選会で上位20位タイまでに入れば、ツアープロの道を歩み始めることができる。【写真】プロテスト合格直後…19歳の渋野日向子さんが初々し