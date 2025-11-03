「ＲＩＺＩＮ・ＬＡＮＤＭＡＲＫ１２」（３日、ジーライオンアリーナ神戸）レジェンド格闘家桜庭和志の長男、桜庭大世（２６）＝サクラバファミリア＝はボクシング高校６冠の実績を持つ宇佐美正パトリック（２５）＝ハイブリッドアカデミー＝と対戦し、３回１分３３秒一本勝ちでＲＩＺＩＮ２勝目を飾った。桜庭は海外でグラップリングの試合に出て、中２週での参戦。１回、１分半過ぎに桜庭の左ローキックがローブローとなり