俳優の寺田心（17）が2日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜午後10時）に出演。芸能活動をやめたいと悩んだ時期のことを打ち明けた。3歳で芸能界入りをした寺田。7歳のころ出演したバラエティー番組の映像が流されると、MCの山崎育三郎から「ブレークしてる時期のことって覚えてます？」と尋ねられると「頑張ってたんだろうなっていう。あの頃は仕事仕事で、いっぱいいっぱいで。仕事って楽しいだけではいかないってい