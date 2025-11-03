ABEMAのバラエティ番組『チャンスの時間』(毎週日曜23:00〜)#335が2日に配信された。『チャンスの時間』場面カット(C)AbemaTV,Inc○オズワルド・伊藤俊介、破局を告白今回は、リンダカラー∞のりなぴっぴが芸人たちの悩みを占い、アドバイスを授ける新企画「バシッと言っちゃうかもよ りなぴっぴの館」を実施。オズワルドの伊藤俊介が「りなぴっぴの館」を訪れ、“衝撃事実”をメディア初告白する展開となった。「強いていうなら