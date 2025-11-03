お笑い芸人のカンニング竹山が３日、Ｘ（旧ツイッター）を更新。テレビのワイドショーに競馬の世界最高峰のレース、ブリーダーズカップクラシックを制したフォーエバーヤング（牡４・矢作）の?快挙?について、「ワイドショーよ、凄い事をやり遂げたフォーエバーヤングのネタもやってくれ」とお願いした。同馬は、１日（日本時間２日）に米国デルマー競馬場で行われたＢＣクラシックで、日本調教馬として初優勝。１着賞金は３６